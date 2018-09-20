​20 сентября в областном центре начал работу Ярославский градостроительный форум, организованный при поддержке Правительства региона. Двухдневное мероприятие проходит в Концертно-зрелищном центре.



На первом этаже организована выставка. Представлены проекты комплексного благоустройства малых городов региона, которые стали победителями конкурса Минстроя, а также проекты реконструкции промышленных зон в Ярославле, интересные разработки в градостроительстве и архитектуре. Любители виртуальной реальности могут увидеть Ярославль XVII века, воссозданный при помощи 3D-реконструкции памятников архитектуры по архивным материалам.



Гостей и участников в ходе пленарного заседания, посвященного стратегии развития жилищного строительства в регионах, приветствовал заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко.



– Это первый градостроительный форум в Ярославской области, и мы хотим обсудить на нем основные отраслевые тенденции с коллегами из соседних регионов, поделиться своими идеями, рассмотреть перспективы выполнения поручений Президента России по увеличению объемов строительства почти в 2 раза, – отметил Виталий Ткаченко. – Перед строительной отраслью поставлены масштабные задачи. Необходимо создавать комфортную городскую среду для людей, увеличивать объемы ввода жилья с упором на его качество и доступность.



В числе приглашенных экспертов – председатель комитета Государственной Думы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Татьяна Гук, заместитель управляющего филиалом «Центральный» Газпромбанка Дмитрий Ковынев.



– Мы долго готовились к этому событию и в рамках первого форума хотели охватить все темы – от сохранения исторического наследия до благоустройства и комфортной среды, то есть обсудить полный спектр вопросов, – сообщил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – Что касается сферы строительства, то мы понимаем, что в ближайшее время рынок будет меняться в связи с изменениями законодательства по долевому участию, предусматривающими посредничество банковских учреждений. Все ждут, что будет дальше. И это мы тоже намерены обсудить в рамках нашего мероприятия.



В программе первого градфорума – выставки проектов, тематические круглые столы и дискуссионные площадки с участием представителей органов власти из разных российских регионов, ответственных за строительство и градостроительную политику, а также за сохранение культурного наследия и реставрацию. В работе задействованы представители градостроительных и архитектурных высших и средних учебных заведений, строительных компаний, девелоперов и архитектурных бюро, общественных организаций, занимающихся проектами благоустройства и развития городских территорий.