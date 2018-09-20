​За три летних месяца Ярославская область приняла более 317 тысяч туристов, которые провели в регионе более суток. Это на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года.



При этом число ночующих в гостиницах и отелях выросло более чем на 12 тысяч человек. Загрузка коллективных средств размещения составила 65%.



– В этом году мы столкнулись с незначительным сокращением длительности пребывания туристов: с 2,8 до 2,4 дня. Также фактором риска для нас стал Чемпионат мира по футболу – в дни его проведения стоимость пассажирских перевозок резко возрастала, что приводило к снижению количества групповых туров, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Однако активная маркетинговая политика позволила нам достойно компенсировать эти потери. Основной рост туристического потока обеспечен за счет увеличения количества индивидуальных туристов, в том числе проживающих на частных квартирах, в палаточных лагерях и так далее. Кстати, по итогам Чемпионата мира по футболу ожидается высокий спрос на регион в следующем году, и мы готовимся к этому уже сейчас, формируя новые продукты и предложения.



Привлекательной для туристов остается событийная повестка Ярославии. В числе самых посещаемых мероприятий, прошедших в регионе этим летом – фестиваль музыки и развлечений «Доброфест», гастрономический фестиваль «Пир на Волге» в Ярославле, фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика» в Гаврилов-Яме. По сравнению с прошлым годом резко выросло количество гостей Международного фестиваля средневековой культуры «Ростовское действо». В 2017 году мероприятие посетило около 3 тысяч гостей, а в 2018-м – около 8 тысяч.



Активно работают с гостями и города ярославской Гардарики, подготовившие к высокому сезону новые туристические маршруты. Каждый проект включает в себя культурную, развлекательную и гастрономическую составляющую, позволяет знакомиться с уникальной средой городов, с наиболее интересными и ключевыми достопримечательностями и объектами туристической инфраструктуры, а также оценить своеобразие и неповторимый эстетический образ территории.



За последний год Ярославская область регулярно попадает в число самых популярных туристических направлений. Это устойчивая тенденция, которую фиксируют официальные рейтинги. В 2017 году – область заняла лидирующие позиции в 25 рейтингах, в 2018 году – уже в 48.



Окончательные итоги «высокого сезона» будут подведены в течение октября.