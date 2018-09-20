|Ярославские школьники примут участие в мероприятиях, посвященных развитию Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы». В ходе торжеств, которые пройдут 21 сентября в Москве, в Александровском саду, состоится запуск 20 новых экскурсионных маршрутов.
Проект «Дороги Победы» – это бесплатные экскурсии для школьников и студентов по объектам культурного наследия страеы. Программа реализуется с 2014 года Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, и Российского агентства по туризму. Она рассчитана на учащихся школ, воспитанников кадетских корпусов и военно-патриотических клубов в возрасте от 9 лет до 21 года.
– Это не просто большая образовательная и патриотическая работа, но и формирование туристического потока в перспективе на ближайшие десятилетия, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Особенно важно, что в центре внимания – маршруты по Золотому Кольцу России, где сосредоточены памятники истории и культуры нашей страны и где сегодня образуется туристическое пространство новой формации.
Ярославская область присоединилась к программе в сентябре 2017 года. За год ее участниками стали более 7 тысяч школьников. Для них организовано 170 экскурсий по Ярославской, Костромской, Ивановской областям. Ожидается, что в октябре число участников проекта в регионе вырастет до 9 тысяч человек.
– Данный проект является хорошим примером синергии туризма и образования. Туристические программы разрабатываются с учетом учебной программы и способствуют учебному процессу, – подчеркнула руководитель проекта «Дороги Победы» в Ярославской области Наталья Карабашина.
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