ООО «РостовСапропельПродукт» планирует реализовать в Ярославской области крупный проект по добыче сапропеля. Соответствующее соглашение между инвестором и Правительством региона будет подписано на всероссийской выставке «Золотая осень – 2018», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября.

– Этот проект имеет большое значение для Ярославской области. В процессе его реализации будут произведены ценные органические удобрения из сапропеля, позволяющие обеспечить высокую урожайность культур и экологическую чистоту продукции, – сказал заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.

Большой запас сапропеля есть в озере Неро, расположенном в Ростовском районе. Валерий Холодов отметил, что в процессе добычи будет убита патогенная флора. Это позволит запустить природную самоочистку водоема, в результате которой его экосистема начнет улучшаться. 

Химический состав позволяет применять сапропель не только в качестве удобрений. Он также используется как корм для крупного рогатого скота, в виде биовитаминных добавок для птиц и животных.

Кроме того, сапропель озера Неро богат кальцием, железом, фосфором, аминокислотами, витаминами. Он полезен при остеохондрозе, нарушениях двигательного аппарата и кожных заболеваниях. Также сапропель может быть использован в косметической отрасли или организации лечебно-курортных мероприятий.

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