​20 сентября в Успенском соборе Ярославля встречали одну из величайших и почитаемых христианских святынь – десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Она привезена в Россию с греческого острова Корфу. Вместе с тысячами ярославцев и паломниками из других городов поклониться святым мощам прибыл глава региона Дмитрий Миронов.



– Более пятнадцати веков верующие молитвенно обращаются к святителю Спиридону с просьбами о помощи. Его житие и деяния – пример духовного служения людям и любви к ближнему, – отметил Дмитрий Миронов. – Успенский собор Ярославля стал одним из центров, объединяющих регионы, из которых сегодня приехали тысячи паломников. Уверен, принесение в Россию ковчега с десницей святителя послужит также укреплению единства Православного мира.



Молебен у ковчега с десницей святого отслужил Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон в сослужении епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина и епископа Переславского и Угличского Феодора.



– Я сегодня проснулся с чистыми мыслями и светлыми ожиданиями. Наконец то мы можем поклониться мощам великого в православии святого, – сказал Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. – Это подвижник благочестия. Он еще при жизни совершал чудотворения. Святитель Спиридон очень быстро откликается на просьбы молящихся. И мы верим: многие сегодня получат прощение.



Сопровождает ковчег с мощами представитель храма святого Спиридона в греческом городе Керкира отец Ангелос (Контоутсис).



– Я уже семь лет нахожусь рядом с ковчегом, сопровождаю его в поездках, – поделился он. – Слышал много просьб. И могу сказать, что Спиридон с удивительной быстротой помогает тем, кто действительно в этом нуждается. Также к нему можно обращаться с вопросами о здоровье и духовной жизни.



Принесение мощей святого в Россию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организует Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира.



– У нас появилась в этом году возможность привезти мощи сразу в несколько российских городов. Впервые десница святителя побывала, например, на Урале. Да и вообще, география пребывания в нашей стране достаточно обширна, – отметил представитель фонда Геннадий Дюмин. – И везде, в каждом городе люди стоят в очереди к мощам день и ночь. В сутки святыне поклоняются примерно от 15 до 20 тысяч человек. Но точных подсчетов мы не ведем. Ведь главное, что у людей есть возможность обратиться к святому с просьбой или за прощением.



Каждый час перед святыней будет служиться молебен с чтением акафиста святому Спиридону. Также пройдут две Божественные литургии: ранняя и поздняя. Ранняя начнется в ночь с 20 на 21 сентября. Поздняя – в 8 утра 21 сентября.



После Ярославля ковчег с десницей Спиридона отправится в Москву. Полную информацию о пребывании мощей в России можно узнать на сайте: https://spiridon.patriarchia.ru/.