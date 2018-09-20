​На территории Ярославской области более 4,5 тысяч объектов культурного наследия, в числе которых – археологические. Их границы согласно федеральному законодательству также не должны быть нарушены. Как осуществлять застройку без ущерба для объектов культурного наследия, 20 сентября обсудили в рамках Ярославского градостроительного форума.



– Все действия в границах памятников должны согласовываться с органом охраны памятников, – подчеркнул директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Ярославская область славится большим количеством памятников истории и культуры, но не только они наполняют городское пространство. С каждым годом растет количество новостроек. При их планировании и возведении важно соблюдать законодательство, касающееся сохранения объектов культурного наследия.



На сегодняшний день зоны охраны в регионе определены лишь у четверти объектов культурного наследия, а всего утверждено 14 проектов зон охраны. В связи с этим департамент охраны объектов культурного наследия планирует совместно с органами местного самоуправления, подключая бюджетное и внебюджетное финансирование, организовать работу по актуализации границ существующих зон и разработке проектов новых.



Участники форума обсудили и вопросы охраны археологического наследия Ярославской области. В соответствии с федеральным законодательством при проведении работ по строительству и благоустройству необходимо проводить археологические исследования, чтобы не нарушить культурный слой.



– Весьма отрадно, что в последнее время необходимость проведения предварительных археологических исследований при планировании строительных работ в исторической части Ярославля все больше осознается инвесторами, и все меньше участков культурного слоя гибнет при создании строительных котлованов, – сказал археолог, член общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Иван Фролов. – Однако требуется усилить внимание в этому вопросе при проведении ремонта автодорог, прокладке и обслуживании коммуникаций.