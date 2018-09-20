​В Даниловском районе начался новый этап строительства газопровода Малое Марьино – Семлово – Козлово – Федурино. Сети уже протянуты до деревни Семлово. Работа ведется в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области».



Общая протяженность газопровода – 11,3 километра, стоимость – более 23 миллионов рублей. По завершении строительства, которое намечено на 2019 год, будет создана возможность для обеспечения голубам топливом более 150 домовладений. Для выполнения мероприятий по технологическому присоединению гражданам необходимо обратиться в газораспределительную организацию.



На территории Даниловского района будут газифицированы и другие населенные пункты. Так, уже ведется проектирование распределительных сетей в селах Спас, Горинское, Шаготь и деревне Иваники. В 2020 году будет построен межпоселковый газопровод протяженностью более 35 километров. Реализация проекта позволит газифицировать около 250 домовладений и перевести на более дешевый вид топлива 7 котельных.



– До 2021 года в рамках договоренностей между губернатором области Дмитрием Мироновыми и руководством «Газпрома», компания построит в Ярославской области более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту на сумму около 2 миллиардов рублей, – сообщил исполняющий обязанности директора регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Олег Вараксин. – Со своей стороны Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке к приему газа более 7 000 домовладений.