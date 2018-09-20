​20 сентября на заседании коллегии департамента образования Ярославской области были поставлены задачи на новый учебный год с учетом результатов итоговой аттестации предыдущего периода.



– В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного и среднего общего образования проведена в полном соответствии с федеральными и региональными нормативными документами, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – На заседании мы определили задачи, на решение которых стоит обратить особое внимание, чтобы улучшить показатели.



В государственной итоговой аттестации 2018 года участвовало 11 550 выпускников 9-х классов. 97% из них успешно справились с заданиями и получили аттестаты об основном общем образовании. Наиболее популярными предметами у девятиклассников были обществознание, география, информатика и биология. На максимальный балл по всем предметам выполнено 598 работ, в 2017 году таких работ было 511.



Успешно прошли ЕГЭ 98,9% одиннадцатиклассников. Всего на получение аттестатов о среднем общем образовании претендовал 5121 человек. Наибольшее количество выпускников сдавали экзамены по обществознанию, биологии, физике и истории. 63 человека выполнили работы на 100 баллов, 7 – получили 100 баллов по двум предметам.



ЕГЭ в этом году проведены с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Для этого за счет средств федерального и регионального бюджетов была приобретена техника на 38 миллионов рублей, проведено обучение всех категорий специалистов: в общей сложности – 3388 человек.



В 2019 году планируется участие Ярославской области в пилотном внедрении технологии доставки материалов в пункты проведения экзаменов по сети «Интернет». Первые испытания пройдут в конце сентября.



Участники коллегии приняли решение оказывать системную помощь и поддержку школам, имеющим низкие результаты итоговой аттестации. Кроме того, продолжится формирование системы стимулирования лучших по этому показателю образовательных организаций, индивидуальная работа со старшеклассниками по осознанному выбору траектории обучения.