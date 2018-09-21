​C 20 по 23 сентября в Ярославской области в пятый раз проходит образовательная сессия медиашколы «Телеспринт». В этом году событие впервые перешагнуло за пределы региона, собрав участников со всей России.



В проекте участвуют 60 школьников в возрасте от 9 до 17 лет из Ярославля, Ленинградской, Костромской областей. Юные журналисты, операторы, режиссеры и актеры под руководством опытных наставников постигают основы профессионального мастерства, ведут съемки познавательных и развлекательных видео о достопримечательностях и культуре Ростова. Готовые ролики организаторы выложат в социальных сетях и на Youtube.



Сегодня заместитель директора департамента туризма Ярославкой области Юлия Белянина встретилась с юными журналистами. Разговор шел о туристических возможностях региона, а также о новой концепции позиционирования городов ярославской Гардарики.– Департамент туризма поддерживает молодежные инициативы. По итогам работы Всероссийской медиашколы появятся видеоработы, которые позволят взглянуть на Ростов по-новому, – отметила Юлия Белянина. – Особенно важно, что работать над роликами будут и ребята из других регионов России – это свежий взгляд на привычные ярославцам реалии.



График работы у юнкоров на «Телеспринте» расписан по минутам. Динамичные съемки сюжетов и фильмов, сдача готовых работ, разнообразные тематические мастер-классы и встречи.



Организаторы медиашколы – Центр анимационного творчества «Перспектива» и автономная некоммерческая организация «Медиа-академия» при поддержке департамента туризма Ярославской области и ПАО «ЛУКОЙЛ».