​21 сентября в Москве прошел VIII Международный круглый стол по координации взаимодействия федеральных органов власти, субъектов РФ и бизнеса в сфере сбора и утилизации ТКО. На мероприятии представители Ярославской области поделились опытом внедрения новой системы оборота твердых коммунальных отходов как регион, реализующий такой проект одним из первых в стране.



В своем докладе директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков выделил основные этапы процесса. К декабрю 2016 года были разработаны территориальная схема обращения с отходами и областная программа комплексного развития отрасли. В 2017 году – утверждены правила сбора отходов, в том числе раздельного, порядок деятельности регионального оператора. Параллельно шли замеры образования ТКО в 9 муниципальных образованиях, что позволило в конце декабря 2017 года утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов.



В 2018 году началась подготовка к введению единого регионального оператора, в том числе проведение конкурсного отбора, утверждение тарифа на оказание услуг по обращению с ТКО – сегодня он одним из самых низких в стране. Региональный оператор приступил к работе на территории Ярославской области с 1 сентября.



– Реформа отрасли продолжается, – подчеркнул Дмитрий Пеньков. – Предполагается закрытие не отвечающих экологическим требованиям и экономически неэффективных полигонов ТКО. Объекты, эксплуатация которых будет продолжена, планируем модернизировать, в том числе путем заключения концессионных соглашений. На всей территории области будет внедрена система мусоросортировки за счет создания до конца 2021 года пяти новых современных мусоросортировочных комплексов и усовершенствования существующих. Также в трехлетний период будут полностью обновлены контейнерный и бункерный парки, а до конца 2022 года – проведен переход на современную мусоровывозящую технику.



Реформирование системы обращения с отходами уже приносит результаты. Например, заключено концессионное соглашение в отношении имущественного комплекса полигона ТКО «Селиваново», расположенного в Угличском районе. Документом предусмотрено привлечение в течение 8 лет более 24,5 миллиона рублей на модернизацию объекта и повышение его экологической безопасности.



В 2017 году по поручению губернатора Дмитрия Миронова завершена эксплуатация переполненного полигона ТКО «Красная Деревня» в Переславском районе. В настоящее время сделана его отсыпка инертным материалом, проведены инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, разработана проектно-сметная документация на рекультивацию объекта, которая проходит государственную экологическую экспертизу. По оценкам специалистов, стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей.



С 1 сентября при участии регионального оператора возобновлена работа самой крупной на территории Ярославской области сортировочной станции «Чистый город». Ее мощность – 160 000 тонн в год. Начиная с 2019 года планируется комплексная модернизация данного объекта, предполагающая его техническое переоснащение и увеличение мощности до 400 000 тонн/год.