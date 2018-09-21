​Ярославский музей-заповедник представил новый экскурсионный маршрут «От копейки до тысячи», разработанный совместно с региональным отделением Банка России.



Маршрут проходит по всем «денежным» местам областного центра. Туристы узнают о том, как ярославская копейка спасла Москву и о тайне купеческих кладов, увидят экспонаты нумизматической коллекции музея. Она насчитывает более 70 000 единиц хранения. Одной из первых в музейное собрание поступила коллекция русских и иностранных монет, собранная Почетным гражданином Ярославля купцом Вахромеевым. Это было в 1894 году.



Уникальным новшеством программы станет посещение исторического здания Банка России 1934 года, куда можно попасть только в составе организованной группы. Такая возможность предоставляется туристам впервые. В экспозиции банка – подлинные исторические и современные инструменты для счета, взвешивания денег, ретроспектива фотографий интерьеров здания.



– Для разговора о деньгах в рамках городского путешествия у музейщиков и банкиров есть веские причины, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева – Эта тема тесно связана с историей и культурой России. Наши учреждения соединяют современные реалии с историческим наследием, раскрывая культурное достояние региона через маркеры и темы, понятные и интересные сегодняшнему туристу.