|21 сентября в Правительстве Ярославской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.
– В регионе в отрасли лесного хозяйства трудятся более 350 специалистов, – сказал заместитель Председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Благодаря усилиям каждого из них за последние два года нам удалось сделать мощный прорыв и в направлении рационального использования лесных ресурсов, и в обеспечении их охраны, выведя Ярославская область на передовые позиции в ЦФО.
Роман Колесов отметил, что объем незаконных заготовок древесины в регионе уменьшился более чем в 4 раза, а причиненного лесам вреда – в 4,7 раза. Раскрываемость данных преступлений в этой сфере увеличилась на 20 %. Полностью прекращены вырубки в промышленных объемах.
Впервые за многие годы удалось сравнять объемы вырубок и лесовосстановления, возобновлена деятельность региональных питомников. Активное взаимодействие с общественностью позволило масштабно и успешно провести в регионе акции «Живи, лес!» и «Всероссийский день посадки леса». Весной было высажено более 50 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород.
Кроме того, впервые во всех муниципальных образованиях проведены акции «Очистим лес от мусора» с привлечением общественности. В них приняли участие более 1800 человек. В результате на землях лесного фонда ликвидировано 100 крупных свалок, убрано более 2500 кубометров мусора.
В этом году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом волонтера, начал действовать институт общественных лесных инспекторов. Они помогают выявлять нарушения лесного законодательства, ведут профилактическую работу с населением.
Важным шагом по формированию ответственного отношения к природе также стало создание во всех муниципальных образованиях «школьных лесничеств».
В рамках торжественного мероприятия прошло награждение лучших сотрудников отрасли. Кроме того, были подведены итоги первого регионального конкурса «Лучшее лесничество». Победителями стали Ростовское и Даниловское, сотрудники которых реализовали наиболее интересные проекты по созданию комфортной среды на местах.
– Лес – это сложный механизм, требующий постоянного внимания и ухода, – подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Невозможно просто посадить дерево. Необходимо подготовить почву, а затем обеспечивать многоэтапный уход за растением. Каждый из тех, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник, знает, насколько сложен и важен его труд.
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