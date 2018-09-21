|21 октября в Ярославской государственной филармонии состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении ежегодных областных стипендий на 2018 – 2019 учебный год. В соответствии с постановлением губернатора Дмитрия Миронова они присуждены пятнадцати студентам государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и тридцати воспитанникам школ искусств Брейтовского, Пошехонского, Угличского муниципальных районов, городов Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля.
– Поддержка талантливой молодежи – одно из приоритетных направлений региональной социальной политики, – сказала директор департамента культуры Марина Васильева. – В Ярославской области давно создана специальная система по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, в том числе в сфере культуры и искусства. Материальное поощрение – это признание заслуг талантливых, трудолюбивых, усердных ребят, которые демонстрируют выдающиеся успехи в учебе, побеждают в конкурсах различного уровня, чьими достижениями гордится регион.
Стипендиатов также поздравили заслуженный артист России, директор Концертно-зрелищного центра Игорь Сидоренко, заслуженный художник России и директор Ярославского художественного училища Сергей Коровин, лауреат международных конкурсов, солист Ярославской государственной филармонии Александр Суханов.
В праздничной программе приняли участие и сами награжденные, которые продемонстрировали свои художественные работы и показали концертные номера.
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