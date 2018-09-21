​21 сентября на Ярославском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки судна-нефтесборщика проекта Р2114, строящегося по заказу АО «Транснефть – Прикамье». В церемонии закладки судна приняли участие представители заказчика и областного департамента инвестиций и промышленности.



Судно, длина которого более 20 метров, а ширина – 6, предназначено для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе на реках. Договор на его строительство был заключен в феврале. Планируется, что корабль будет передан АО «Транснефть – Прикамье» в сентябре 2019 года.



Ярославский судостроительный завод имеет значительный портфель заказов и в настоящее время по действующим государственным контрактам строит 16 судов, в числе которых морские буксиры, катера, бонопостановщики и пограничный сторожевой корабль.



– Госкорпорации высоко оценили потенциал ярославских судостроительных предприятий, и теперь они регулярно получают заказы на строительство различных судов. Церемонии закладки новых кораблей давно стали традиционными и регулярно проходят на Ярославском судостроительном заводе, – сообщил председатель комитета развития промышленности регионального департамента Сергей Комов. – Отмечая каждый подобный пример успешного взаимодействия регионального предприятия с крупнейшими заказчиками, Правительство области не останавливается на достигнутом и продолжает работу в заданном направлении.



Так, 2 октября в рамках Дня промышленности Ярославской области пройдет круглый стол «Развитие технологических поставщиков для крупнейших закупщиков. Инструменты развития высокотехнологичных МСП. Технологический трансфер – как найти партнера». Об особенностях закупочных процедур в своих организациях расскажут представители службы закупок крупных корпораций: ПАО «Интер РАО», ПАО «ОАК», ПАО «Русгидро», ОАО «РЖД», ПАО «МРСК Центра» и других.