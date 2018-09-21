|21 сентября в Ярославле открылись ежегодные областные соревнования по спортивному туризму «Золотая осень – 2018». В них участвуют 19 команд учащихся из разных муниципальных районов. Всего – 175 человек. Ребята выступают в двух возрастных группах: от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет.
– Занятия по туризму и спортивному ориентированию – познавательные, насыщенные, эмоциональные, требуют разносторонних знаний, умений, опыта и хорошей физической, технической и психологической подготовки, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Здесь приобретаются жизненно важные умения и навыки, развиваются личностные качества – логика, стрессоустойчивость, терпение, способность самостоятельно принимать решения.
В программе – спортивное ориентирование, прохождение контрольного туристского маршрута и состязания по спортивному туризму в дисциплине «дистанция пешеходная».
– Я принимаю участие в соревнованиях не первый год, – рассказал студент Рыбинского педагогического колледжа Сергей Кузнецов. – Мое любимое направление – спортивный туризм. Сегодня у нас ориентирование, из снаряжения – только карта и компас.
Соревнования «Золотая осень-2018» продлятся три дня.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:15
9 просмотров
2018.09.21 Опыт Ярославской области по обеспечению сохранности документов в архивах представлен на международном уровне2018.09.21 Ярославский судостроительный завод поставит новое судно для ПАО «Транснефть»2018.09.21 45 талантливых ребят будут получать в новом учебном году областные стипендии2018.09.21 В Ярославле прошли учения по обеспечению безопасности мировых судей2018.09.21 Работники леса и лесоперерабатывающей промышленности получили грамоты и награды