​21 сентября в Ярославле открылись ежегодные областные соревнования по спортивному туризму «Золотая осень – 2018». В них участвуют 19 команд учащихся из разных муниципальных районов. Всего – 175 человек. Ребята выступают в двух возрастных группах: от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет.



– Занятия по туризму и спортивному ориентированию – познавательные, насыщенные, эмоциональные, требуют разносторонних знаний, умений, опыта и хорошей физической, технической и психологической подготовки, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Здесь приобретаются жизненно важные умения и навыки, развиваются личностные качества – логика, стрессоустойчивость, терпение, способность самостоятельно принимать решения.



В программе – спортивное ориентирование, прохождение контрольного туристского маршрута и состязания по спортивному туризму в дисциплине «дистанция пешеходная».



– Я принимаю участие в соревнованиях не первый год, – рассказал студент Рыбинского педагогического колледжа Сергей Кузнецов. – Мое любимое направление – спортивный туризм. Сегодня у нас ориентирование, из снаряжения – только карта и компас.



Соревнования «Золотая осень-2018» продлятся три дня.