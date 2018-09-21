​Ярославский опыт по внедрению комплексного подхода к решению проблем обеспечения сохранности документов в архивах и созданию единой информационной системы успешно представлен в рамках VIII международного семинара «Лики памяти», который прошел в Национальной галерее Армении. Здесь в течение нескольких дней более шестидесяти специалистов по архивному делу, реставраторы, ученые из 11 стран обсуждали передовые наработки формирования архивного фонда, сохранения рукописных памятников, а также консервации и реставрации документов.



Огромный интерес к истории семьи, возникший в конце прошлого столетия, отразился на состоянии комплекса архивных документов, содержащих генеалогическую информацию. Сотни исследователей пришли в архив и в массовом порядке стали заказывать документы, ранее почти не использовавшиеся. Это потребовало новых подходов к работе.



– Перед архивистами стояла задача – сохранить на должном уровне физическое состояние подлинных документов и обеспечить доступ к информации при постоянном увеличении объема выдаваемых дел, – отметил в своем докладе начальник управления по делам архивов Правительства Ярославской области Евгений Гузанов. – Эти факторы обусловили разработку долгосрочной региональной программы обеспечения сохранности документов в архивных учреждениях. Проводится комплекс мероприятий по их материально-техническому переоборудованию, обеспечению безопасности и реставрации фондов, информатизации работы.



В областном архиве с использованием внутренних резервов были проведены мероприятия по увеличению количества отреставрированных дел до 30% в год, активизировано составление спецкартотек. Наиболее часто используемые документы реставрируются и одновременно оцифровываются, создается электронный архивный фонд.



Создан Интернет-портал архивной службы Ярославской области. На странице «Каталог фондов» размещена информация обо всех архивных фондах, хранящихся в государственных и муниципальных архивах на территории региона. На 1 января 2018 года внесена информация о 1,85 миллиона единиц хранения, что составляет 41% от общего количества. Информация о дореволюционных документах, хранящихся в государственном архиве в Ярославле, внесена полностью.



Следующим этапом реализации плана стало создание автоматизированной информационной системы «АИС АРХИВ». С ее помощью открыт бесплатный доступ к созданным в областном архиве базам данных: «Перепись населения 1897 года», «Метрические книги», «Исповедные росписи», «Клировые ведомости», «О репрессированных гражданах Ярославской области». Кроме этого организован доступ к 14 наиболее используемым справочникам. Совместно с областной библиотекой оцифровано 258 подшивок местных газет за вторую половину XIX века.



В 2016 году был открыт доступ к электронным образам документов. За последние несколько лет оцифровано более 80 тысяч дел – свыше четырех миллионов листов. В первую очередь это документы по переписи населения 1897 года и метрические и исповедные книги церквей Ярославской епархии. Теперь любой житель России имеет возможность ознакомиться с ними, подав заявку через Единый портал государственных услуг.



В итоге проведенных мероприятий удалось решить комплекс задач. Сохранность документов повысилась. Выдача электронных дел стала автоматизированной и упрощенной. К тому же, теперь с одним документом могут работать одновременно несколько пользователей.