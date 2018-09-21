|В Ярославль доставили первую партию черноморских мидий. Продукция высокого качества уже поступила в рестораны города.
Вопросы по поставке свежих морепродуктов в регион обсуждались в рамках августовского визита ярославской делегации в республику Крым, в том числе во время посещения фермерского хозяйства по выращиванию черноморских мидий «Альянс – НТИ».
Затем в Правительстве Ярославской области состоялась встреча местных рестораторов с руководителем группы компаний «Аква-Альянс» Павлом Минаевым, крупным крымским производителем мидий и устриц. Мероприятие провел заместитель председателя Правительства Валерий Холодов. Он предложил оборудовать в Ярославле цех по передержке устриц с дальнейшим распространением их в рестораны не только нашего, но и соседних регионов: в Вологду, Иваново, Кострому.
Партнером «Аква-Альянса» в Ярославле стала компания BulvarGroup. Сейчас на территории предприятия оборудуется складское помещение, где будет организована передержка черноморских устриц. Установка рассчитана на 400 килограммов живых морепродуктов. Также в планах предприятия покупка рефрижератора для еженедельного забора устриц и мидий из аэропортов Москвы.
Выход на полную мощность запланирован на конец октября. Именно тогда в ярославских ресторанах появятся черноморские устрицы.
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