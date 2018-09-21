​20 – 21 сентября в Санкт-Петербурге проходит V всероссийский форум «IT-Диалог». Об опыте создания регионального портала «Делаем вместе» его участникам рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.



– Важной задачей для нас было выявление основных запросов граждан, проблемных зон, которые требуют особого внимания со стороны Правительства области и органов местного самоуправления, – отметила Екатерина Троицкая. – Внедрение информационной системы обеспечило обратную связь от жителей региона, выявило наиболее актуальные для них вопросы. Вся полученная информация используется при принятии решений на муниципальном и областном уровнях, способствует повышению качества жизни в населенных пунктах.



Портал «Делаем вместе» является продолжением губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Сегодня через электронную систему любой гражданин может сообщить о проблеме, внести свои предложения. На ответ со стороны органов власти отведено 10 рабочих дней.



Интернет-ресурс создан в сентябре прошлого года. До конца декабря система работала в тестовом режиме и была доступна только жителям Ярославля. Масштабирование на территорию всей области проводилось в первом квартале 2018 года.



За неполный год работы на портале «Делаем вместе» зарегистрировались около 3,5 тысячи пользователей. По их обращениям внесены изменения в маршруты общественного транспорта, отремонтировано несколько дворов, повышено качество жилищно-коммунальных услуг.



Ежедневно на портале – порядка 120 посетителей, а с момента запуска проекта – уже более 19 тысяч.



Екатерина Троицкая добавила, что среди основных направлений развития ресурса – ввод новых тематик по запросам граждан, привязка опросов к конкретным территориям, создание пунктов коллективного доступа к системе в сельских поселениях, привлечение к работе контрольно-надзорных органов. Все эти меры должны сделать портал «Делаем вместе» еще более удобным для граждан, а решение проблем – еще более адресным и качественным.