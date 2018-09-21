​21 сентября в Ярославле проведены тренировки в рамках программы «Вместе против террора». Они организованы агентством по обеспечению деятельности мировых судей совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов, УМВД, департаментом региональной безопасности, а также при участии Управления Федеральной службы безопасности и станции скорой медицинской помощи.



Сегодня в Ярославской области работают 70 мировых судей.



– Вопросам безопасности функционирования участков, которые действуют во всех муниципальных районах, уделяется особое внимание, – рассказала руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Мария Трифонова. – По поручению губернатора Дмитрия Миронова проводится учение антитеррористической направленности в одном из зданий, где ведут работу мировые судьи. Учение ориентировано на обеспечение безопасности судей, сотрудников и посетителей участков.



В ходе учения были отработаны действия при обнаружении в помещении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.



Справка



Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции и рассматривают уголовные, гражданские и административные дела, а также дела, вытекающие из административных правонарушений.



В 2017 году мировыми судьями Ярославской области рассмотрено более 160 тысяч дел из 206 тысяч, рассмотренных всеми судами общей юрисдикции региона, что составляет 78,6%.



В 2018 году судебными приставами ОУПДС пресечены 22 попытки проноса газового и травматического оружия в здания судов и судебных участков мировых судей Ярославской области, 19 единиц электрошоковых устройств. Всего за этот период был предотвращен пронос в помещения судов более 4000 предметов, представляющих угрозу для безопасности граждан.