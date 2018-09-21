​Музей быта на Успенской площади в Угличе пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла сегодня в 15 часов. Автомобиль «Мерседес» врезался в террасу музея и повредил первый зал с экспозициями. За рулем иномарки находился турист из Москвы 1971 года рождения. Вместе с семьей – женой и 12-летней дочерью – он приехал в Углич провести выходные.



По предварительным данным, при движении автомобиля по улице Ростовской мужчине внезапно стало плохо. Он потерял контроль над управлением машины и вместо педали тормоза нажал на газ. Автомобиль на полной скорости выехал на площадь, сбил ограждения и врезался в деревянное здание.



В результате ДТП никто из пешеходов и экскурсантов не пострадал. В момент аварии в Музее быта находилась туристическая группа из 34 человек. Экскурсоводы оперативно и грамотно эвакуировали людей через запасной выход.



Водитель в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию Угличской ЦРБ. Ему оказывается первая помощь и устанавливается причина внезапного ухудшения самочувствия. Жена и дочь водителя, находившиеся на заднем сиденье автомобиля, также доставлены в больницу. По предварительным данным, у них нет серьезных повреждений, дальнейший диагноз устанавливается.



На место происшествия немедленно выехали глава Угличского муниципального района Анатолий Курицын и представители местной администрации. Были приняты оперативные меры по госпитализации пострадавших. Устранить повреждения здания музея решено в десятидневный срок.



– Самое главное, что все живы, – отметил Анатолий Курицын. – Здание для нас очень дорого, Музей городского быта – один из интереснейших объектов в городе. Мы уже приняли все меры по охране и консервации здания на ближайшие дни. В понедельник начнутся восстановительные работы. Ничто не смогло бы остановить эту машину. Это ужасная трагедия для семьи водителя. Надеемся, что с ним все будет хорошо.