​16 – 19 октября в Ярославле пройдет X конференция «Электронные услуги и информационная безопасность цифрового государства». Она будет организована при поддержке Правительства области, Ассоциации банков России, АНО «Цифровая экономика» и фонда «Сколково».



– Необходимо создавать благоприятные и конкурентные условия для работающих в цифровой среде, вводить общие требования к различным электронным операциям. Это касается процесса идентификации, оборота документов, хранения и обработки данных, – отметил директор областного департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Данная конференция как раз направлена на обсуждение вопросов развития цифровой экономики, электронных услуг и услуг в сфере информационной безопасности, блокчейн-технологий.



Мероприятие посвящено развитию электронных сервисов, электронного документооборота в условиях реализации программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации, информационной безопасности. Приглашены представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, ФСБ, налоговой службы, Пенсионного фонда России, Федерального казначейства и других структур. В работе примут участие ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и электронного документооборота.



На конференции особое место займет обсуждение новых законопроектов об электронной подписи, документах, архивах и документообороте. Будут рассмотрены возможности использования биометрии в процессе аутентификации личности, а также судебной практики разрешения споров при использовании электронных документов и практических кейсов.



Подробная информация о мероприятии – на сайте: https://vipforum.ru/conferences/e-commerce_infosecurity/.



Организаторами конференции выступают три ассоциации: разработчиков и операторов систем электронных услуг, «РусКрипто» и электронных торговых площадок, а также Академия информационных систем и компания «Цифровые технологии».