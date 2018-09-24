​По итогам выездной проверки законности размещения отдельно стоящих крупноформатных рекламных конструкций вдоль федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на территории Ростовского и Ярославского районов и Переславля-Залесского выявлено 44 нарушения.



Специалисты регионального департамента имущественных и земельных отношений выдали собственникам предписания о демонтаже незаконно установленных объектов. 21 конструкция уже снесена. Остальные планируется убрать до 1 октября.



– С начала года в регионе демонтировано 287 незаконных рекламных конструкций, – сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В регионе создана новая система планирования и согласования размещения таких объектов с учетом требований безопасности и необходимости сохранения архитектурного облика городов. По итогам очередного заседания профильной комиссии согласованы заявки на размещение наружной рекламы в Ярославле, Данилове, Любиме, Пошехонье и Большом Селе, соответствующие установленным требованиям. Несколько проектов мы отправили на доработку в связи с несоизмеримостью объектов с масштабами зданий и возможностью нарушений внешнего облика строений.



Напомним, проверить законность размещения рекламной конструкции можно на Геопортале Ярославской области, где имеется карта-схема рекламных мест. Воспользоваться ресурсом может любой пользователь Интернета.



Предписания о демонтаже можно найти в открытых источниках: на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/reklama/pred_dem_rek.aspx) и в газете «Документ-Регион».