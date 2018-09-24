|2 октября в рамках Дня промышленности Ярославской области пройдет XIII Межрегиональная биржа субконтрактов. Заказчики смогут получить предложения от заинтересованных компаний, сравнить и оценить их конкурентные преимущества, поставщики – презентовать свои технологические возможности.
– Это серьезная часть деловой программы Дня промышленности Ярославской области, – отметил заместитель директора регионального департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Мероприятие зарекомендовало себя как удобная и надежная площадка для поиска новых партнеров, расширения деловых связей, развития бизнеса. География участников традиционно широка: 20 – 25 регионов. При этом организаторы ставят себе задачу привлечь на эту площадку как можно большее число ярославских предприятий.
В качестве исполнителей уже зарегистрировались производители из Ярославской, Саратовской, Тверской, Вологодской, Калужской, Томской, Нижегородской, Московской областей, а также из Республики Беларусь.
Напомним, День промышленности Ярославской области состоится 2 октября в Концертно-зрелищном центре. Участников ждет насыщенная деловая программа. В программе мероприятия – круглые столы, сессии по актуальным вопросам промышленности и экономики, знакомство с инновационными проектами, встречи в формате В2В и многое другое. На втором этаже КЗЦ будет организована зона консультаций для бизнеса.
Организаторами мероприятия выступают Правительство Ярославской области, региональный департамент инвестиций и промышленности.
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вчера, 15:00
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