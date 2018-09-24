​В офтальмологическое отделение клинической больницы №1 за счет средств ОМС приобретен прибор для ультразвукового сканирования. Стоимость французского оборудования – 1 миллион 600 тысяч рублей. Оно позволяет быстро, качественно и безболезненно для пациента определять патологию глаза, а также диагностировать инородные тела.



– Это оборудование нового поколения, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Для врачей офтальмологической службы это большое подспорье – оно позволяет более точно проводить диагностику и достаточно быстро назначать лечение. Таким образом, технически модернизируя больницу, мы улучшаем качество оказания медицинской помощи для почти шести тысяч пациентов – именно столько проходят лечение на базе офтальмологической службы клинической больницы №1.



УЗИ-аппарат делает расчеты интраокулярных линз, используется во время операций по удалению катаракты.



– Оборудование дает нам возможность на ранних этапах выявлять патологии сетчатки глаза, сосудистой оболочки при диабете, при кровоизлияниях в стекловидное тело, диагностировать различные новообразования глаза, – рассказал заведующий консультативно-диагностическим отделением больницы Дмитрий Пятаков. – Кроме того, мы его используем и при тяжелых травмах глаза.