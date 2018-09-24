​В Ярославской области почти 20 тысяч человек уже выбрали вместо денежной компенсации социальный пакет. Остальным льготникам необходимо определиться до конца сентября.



В соцпакет входят обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение и проезд на железнодорожном транспорте.



– За счет средств бюджета Ярославской области льготными лекарствами обеспечиваются в том числе люди, страдающие редкими заболеваниями. Сейчас в муниципальных районах и городских округах таких 136 человек, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина. – Стоимость препаратов для них порой достигает полумиллиона рублей. Также достаточно дорогие препараты для онкобольных. Тем не менее, несмотря на высокую стоимость лекарственной терапии, Правительство Ярославской области выполняет свои обязательства в полном объеме.



Размер денежной компенсации – чуть больше 820 рублей в месяц. Стоимость медикаментов порой в десятки раз превышает эту сумму.



Надежда Корзина отметила, что в тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным пособием. Как только состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения, становится очевидным, что суммы компенсации на эти расходы недостаточно. Поэтому гражданам стоит крайне взвешенно подходить к выбору.



По данным Пенсионного фонда по Ярославской области, на 20 сентября вернули себе право на социальный пакет 223 человека. Немаловажно, что сохранение права на льготное лекарственное обеспечение большинством позволит значительно увеличить финансирование, выделяемое Ярославской области из федерального бюджета. У пациентов будет гарантия на получение необходимой лекарственной терапии.



Валентина Казачек относится к так называемым льготникам. Ежемесячно приезжает в аптечный пункт больницы №10 города Ярославля из Некрасовского района за препаратами от гипертонии. Ей их требуется несколько упаковок на сумму около 7 тысяч рублей.



– Я шесть лет получаю препараты. Одна только пачка моего лекарства стоит полторы тысячи рублей, – поделилась Валентина Казачек. – Проблем у меня с доступностью практически никогда не было. Но если бы не помощь государства, такие, как я, вряд ли бы могли полноценно лечиться.



Старший фармацевт аптечного киоска больницы №10 Галина Калюстова выразила уверенность, что при существующей динамике цен на медикаменты социальный пакет – это уже не вопрос выбора, а жизненная необходимость.



– Мы обслуживаем Ярославский и Красноперекопский районы. В месяц – около двух тысяч рецептов, – сообщила Галина Калюстова. – Чаще всего выдаем диабетические, астматические и психопрепараты. Все эти лекарства достаточно дорогостоящие, но у нас с ними перебоев нет.



Сделать выбор необходимо до 1 октября. Вернуть себе право на соцпакет можно, написав заявление в Пенсионный фонд. После этой даты в течение целого года изменить меру поддержки будет невозможно – законодательством Российской Федерации это не предусмотрено.



Для тех граждан, которые получают бесплатные лекарства в этом году, необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд нет.