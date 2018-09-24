​26 сентября первые итоги реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярославской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будут рассмотрены на общественных обсуждениях. К участию в них приглашаются все желающие.

Руководство регионального департамента дорожного хозяйства, областной дорожной службы и мэрии Ярославля расскажут о проделанной работе. Представители общественности смогут высказать свои замечания и предложения.

– Мнение жителей региона для нас в приоритете, – подчеркнул директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Неоднократно об этом говорил и губернатор Дмитрий Миронов. На очередном общественном обсуждении мы продолжаем конструктивный диалог. У нас общая задача – сделать дороги региона качественными и безопасными. Напомню, что проект реализуется в Ярославской области второй год при поддержке главы региона и Президента России Владимира Путина.

С 2017 года это шестое общественное обсуждение, которое проводит департамент дорожного хозяйства региона совместно с мэрией Ярославля. Мероприятие состоится в актовом зале департамента городского хозяйства по адресу: улица Б. Федоровская, 43.

Начало – в 17.00.

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