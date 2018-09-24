​24 сентября в регионе началась Неделя безопасности дорожного движения. В ее рамках в образовательных организациях пройдут тематические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД.



– Неделя безопасности – это общероссийская акция, и мы принимаем в ней самое активное участие, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма организованы в различных форматах, причем не только для ребят, но и для взрослых. В течение недели в школах региона будут проходить интерактивные занятия, акции, родительские собрания, лекции, конкурсы на знание правил дорожного движения, тестирование детей и педагогов. Уже завтра состоится единый урок по безопасности для школьников области на тему «Дорога из каникул в школу».



Особое внимание будет уделено вопросу безопасных маршрутов к учебным заведениям. Их схемы планируется размещать в дневниках. Также школьникам расскажут о важности использования световозвращающих элементов, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств в салонах автомобилей. Юных велосипедистов подготовят к безопасному передвижению по улицам.



Еще одна тема для бесед с детьми – правила поведения в транспорте, а также при ожидании школьных автобусов в местах остановок и при подходе к ним. Планируется организовать выдачу первоклассникам светоотражающих изделий и проводить ежедневные школьные «минутки безопасности».



Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в рамках Недели безопасности также пройдет акция «Родительский патруль» с привлечением родительской общественности.