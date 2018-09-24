​В Пошехонье в ходе подготовки к зиме заменен аварийный водопровод. Проект реализован областным государственным предприятием «Северный водоканал».



К работе были привлечены сложная техника и специалисты, поскольку часть объекта пролегает под руслом реки Соги. Трубы тянутся от скважины №2 до улицы Новленской и соединяют лево- и правобережную части города, обеспечивая население питьевой водой.



– Водопровод построен в начале восьмидесятых годов, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – Трубы старые, аварии случались здесь с завидной регулярностью. Особенно часто происходили утечки на той части водопровода, которая проложена под рекой Согой, на так называемом дюкере. Чугунная труба прогнила во многих местах. Было принято решение о полной замене водопровода, включая его подводную часть.



Общая протяженность новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой составляет 50 лет, – 360 метров. Из них 100 метров проложены открытым способом, остальные – методом горизонтально направленного бурения с помощью спецустановки.



Кроме того, для соединения новой трубы с существующим водопроводом был построен новый колодец. В настоящее время модернизированная сеть уже работает.



Северный водоканал продолжает подготовку водопроводно-канализационного хозяйства принятых районов к работе зимой. На сегодняшний день она завершена на 95 – 96 процентов, в Рыбинске – на 100 процентов. Полностью план во всех муниципальных образованиях северной части региона будет выполнен к концу сентября.



Справка



В соответствии с областным законом о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения все водохозяйство региона с 1 января 2019 года будет разделено на северный и южный участки. Опорным у северного станет Рыбинский водоканал, а у южного – Ярославский водоканал.



Решение о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень направлено на выполнение регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая Волга».