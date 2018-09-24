​24 сентября в Ярославле прошла конференция регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», на которой были подведены итоги завершившейся избирательной кампании в областную Думу седьмого созыва. Участие в мероприятии принял губернатор Дмитрий Миронов.



– За кандидатов «Единой России» у нас проголосовало больше всего избирателей среди всех регионов Центрального федерального округа, где проходили аналогичные выборы в законодательные органы власти, – сказал Дмитрий Миронов. – За время избирательной кампании на встречах с жителями вы, уверен, хорошо поняли вопросы и проблемы, которые сегодня волнуют граждан. С учетом этого опыта вам предстоит скорректировать те предвыборные программы, с которыми вы выходили к людям. Это касается и ближайшей перспективы, и долгосрочных планов.



Глава региона особо отметил работу штаба партии и секретаря ее регионального отделения Александра Грибова.



– Во время избирательной компании все зависело от самих кандидатов, – подчеркнул Александр Грибов. – Тот, кто смог объединиться с жителями региона для решения проблем, получил поддержку. Тот, кто надеялся, что его изберут за былые заслуги и не общался с людьми, не выходил во дворы, в трудовые коллективы, проиграл.



Одним из основных вопросов повестки дня стало определение кандидатуры для последующего выдвижения на пост председателя регионального парламента. Большинство делегатов конференции поддержало Алексея Константинова, ранее возглавлявшего Ростовский муниципальный район.



Алексей Константинов поблагодарил собравшихся за оказанное доверие. Уже завтра его кандидатура будет рассмотрена на первом заседании Думы седьмого созыва.