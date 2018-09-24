​27 сентября в Правительстве Ярославской области пройдет конференция для заказчиков и поставщиков на тему «Эффективные закупки».



– Мы продолжаем работу, направленную на развитие региональной контрактной системы. Мероприятия такого рода – это еще один шаг на пути ее оптимизации, совершенствования, а также повышения уровня профессионализма заказчиков и поставщиков и, как результат, эффективности закупок, – отметил директор департамента государственного заказа Андрей Афонин.



В программе мероприятия – презентация системы оповещения предпринимателей об опубликованных закупках Ярославской области «Yar Inform госзакупки», выступление приглашенных гостей. В числе обозначенных тем: «Проверка актуальности, достоверности и объективности информации и документов, использованных заказчиком при обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок», «Построение и организация эффективной системы закупочного процесса государственного (муниципального) заказчика», «Проведение экспертизы в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ», «Обзор бесплатных интернет-ресурсов для контрактных управляющих».



Также в рамках конференции состоится награждение победителей областного конкурса «Лучший специалист в сфере закупок».