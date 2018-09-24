|27 сентября в Правительстве Ярославской области пройдет конференция для заказчиков и поставщиков на тему «Эффективные закупки».
– Мы продолжаем работу, направленную на развитие региональной контрактной системы. Мероприятия такого рода – это еще один шаг на пути ее оптимизации, совершенствования, а также повышения уровня профессионализма заказчиков и поставщиков и, как результат, эффективности закупок, – отметил директор департамента государственного заказа Андрей Афонин.
В программе мероприятия – презентация системы оповещения предпринимателей об опубликованных закупках Ярославской области «Yar Inform госзакупки», выступление приглашенных гостей. В числе обозначенных тем: «Проверка актуальности, достоверности и объективности информации и документов, использованных заказчиком при обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок», «Построение и организация эффективной системы закупочного процесса государственного (муниципального) заказчика», «Проведение экспертизы в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ», «Обзор бесплатных интернет-ресурсов для контрактных управляющих».
Также в рамках конференции состоится награждение победителей областного конкурса «Лучший специалист в сфере закупок».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 16:45
31 просмотров
2018.09.24 Дмитрий Миронов принял участие в конференции регионального отделения «Единой России»2018.09.24 В Пошехонье заменен аварийный водопровод, связывающий два берега реки Соги2018.09.24 В Ярославской области стартовала Неделя безопасности дорожного движения2018.09.24 Все желающие могут принять участие в общественных обсуждениях ремонта дорог Ярославской агломерации 2018.09.24 Социальный пакет уже выбрали 20 тысяч жителей региона