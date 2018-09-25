​В Екатеринбурге прошло одно из самых масштабных профессиональных соревнований лесной отрасли страны – VI чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018».



Участие в нем приняли более 70 лесорубов из 30 регионов РФ, а также команда юниоров из Финляндии. Они показали себя в валке деревьев, замене цепей, раскряжевке, обрезке сучьев и командной эстафете.



По итогам чемпионата сотрудник ГКУ ЯО «Ярославское лесничество» Игорь Коновалов занял 4-е место в номинации «Замена цепи», показав один из самых лучших результатов.



– Соревнования, конечно, были сложными, но интересными. Когда выполнял поставленные задачи, волноваться было некогда. Мы старались поддерживать друг друга в ходе чемпионата, это важно, – поделился Игорь Коновалов.



Участковым лесничим он работает уже десять лет.



В общекомандном зачете ярославские лесорубы заняли 7-е место. Команда состояла из занявших призовые места по итогам регионального конкурса «Ярославский лесоруб – 2018», который прошел в июле. Они показали лучшие результаты в валке деревьев, обрезке сучьев и умении обращаться с инструментом.



– Соревнования – прекрасная возможность проявить себя и получить дополнительный профессиональный опыт, – отметил директор областного департамента лесного хозяйства Николай Савельев.