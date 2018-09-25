​25 сентября состоялось первое заседание Ярославской областной Думы седьмого созыва. Участие в нем принял губернатор Дмитрий Миронов.



– Прошедшая избирательная кампания отличалась достаточно серьезной конкуренцией. Теперь вам предстоит оправдать доверие людей и упорной работой доказать, что они сделали правильный выбор, – сказал парламентариям Дмитрий Миронов. – Депутатский корпус после прошедших выборов значительно обновился. В Думу пришли новые люди с новыми идеями, со свежим взглядом на ситуацию и стоящие перед законодательной властью региона задачи. Хочу подчеркнуть, что сейчас важно из плоскости межпартийной конкуренции максимально быстро перейти в плоскость повседневной кропотливой работы на благо жителей региона. Со своей стороны хочу заверить: Правительство области готово конструктивно взаимодействовать с депутатским корпусом. Надеюсь, что вы также настроены на конкретную и результативную совместную работу.



Дмитрий Миронов отметил: за минувшие два года исполнительной власти совместно с депутатским корпусом удалось решить немало серьезных вопросов в экономике и социальной сфере. Это возрождение заводов, строительство дорог, обновление медицинских учреждений, открытие новых школ и детских садов, решение проблем обманутых дольщиков. Но, как особо подчеркнул глава региона, впереди еще немало работы. Среди первостепенных задач – принятие бюджета на следующий год.



Одним из основных вопросов повестки дня стало избрание председателя Думы. Большинством голосов парламентарии поддержали кандидатуру Алексея Константинова, предложенную региональным отделением партии «Единая Россия». На этот пост также претендовали Александр Воробьев от КПРФ и Владимир Смирнов от ЛДПР.



– В майских указах Президент нашей страны Владимир Путин поставил перед нами задачи по претворению в жизнь ряда проектов, – сказал Алексей Константинов. – По инициативе губернатора разработана стратегия социально-экономического развития «10 точек роста», в которой также обозначены ключевые направления перспективной работы. Для достижения результатов нужны силы и средства. Решить все вопросы мы сможем только в конструктивном диалоге как с руководством области, так и с представителями всех фракций, мэрией Ярославля и администрациями муниципальных образований. Если мы будем соратниками, а не противниками, у нас обязательно все получится.



Также на заседании состоялось избрание заместителей председателя Думы. Ими стали Виктор Волончунас, Николай Александрычев, Сергей Якушев и Антон Капралов.



Затем были сформированы и утверждены составы комитетов.



Кроме того, было решено, что представлять регион в Совете Федерации будет депутат облдумы от «Единой России» Наталья Косихина. С 2014 года она работала главой городского поселения Данилов. За ее кандидатуру проголосовали 40 народных избранников.



– Самым главным я считаю умение выстраивать диалог с населением, убирать все острые углы, расставлять все точки, договариваться, – сказала Наталья Косихина. – Сегодня я осознанно принимаю решение представлять интересы жителей Ярославской области, готова работать на благо нашего региона.