|26 сентября в Ярославле пройдет профилактическая акция «Спеши жить», посвященная отказу от вредных привычек и здоровому образу жизни.
Организаторы мероприятия – областная молодежная общественная организация «Союз студентов» и Дворец молодежи при поддержке регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.
С 16 до 19 часов на улице Кирова будут работать различные интерактивные зоны. Здесь все желающие смогут проверить свою физическую подготовку, функционирование сердца и легких. Пройдут мастер-классы по изготовлению значков и буклетов, различные конкурсы. Для детей предусмотрена игровая зона.
Чтобы этот день запомнился всем участникам акции, организаторы подготовили множество сюрпризов и подарков.
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14:15
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