​25 сентября губернатор Дмитрий Миронов в Правительстве области встретился с послом Австрийской Республики Йоханнесом Айгнером. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного международного сотрудничества.



Товарооборот между регионом и Австрией за прошлый год увеличился в полтора раза и составил 12,4 миллиона долларов США. Осенью 2017-го руководители ярославских предприятий побывали в республике с бизнес-миссией. Члены делегации встретились с представителями Федеральной палаты экономики страны и делового агентства федеральной земли Нижняя Австрия. В ходе переговоров была проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Ярославской области.



– Предпринимательское сообщество нашего региона заинтересовано в дальнейшем взаимодействии с австрийскими компаниями, создании совместных производств и кооперационных связей, – сказал Дмитрий Миронов. – Особенно перспективными направлениями развития сотрудничества с республикой мы считаем фармацевтику, автомобильную промышленность и информационные технологии.



Также в числе возможных направлений взаимодействия губернатор обозначил разработку совместных туристических проектов, научную и образовательную деятельность.



– В последнее время наблюдается значительный рост товарооборота с вашей областью и Россией в целом, – отметил Йоханнес Айгнер. – Сегодня регион имеет высокий потенциал для сотрудничества в разных сферах, в частности, в фармацевтической промышленности и туризме.



Губернатор пригласил представителей Австрии принять участие в Ярославском инвестиционном форуме, который пройдет 27 – 28 ноября. Йоханнес Айгнер принял предложение. Он сообщил, что делегация с участием компаний республики намерена посетить это мероприятие.