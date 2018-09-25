​С 21 по 28 сентября в Ярославле проходит смена фармацевтического интернационального лагеря инноваций «ФИЛИН». В ней принимают участие более 70 студентов профильных вузов России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана.



– Ярославская область, являясь родиной лагеря «ФИЛИН», седьмой год собирает талантливых ребят из разных уголков страны и ближнего зарубежья, – рассказал председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – В ходе недельной образовательной программы они знакомятся с фармпредприятиями региона, изучают актуальные вопросы отрасли и инновации. На дискуссионных и практических площадках «ФИЛИНа» представители компаний выявляют среди лучших студентов более активных, которые могут претендовать на получение работы. Ярославская область – один из лидеров подготовки кадров для такой высокотехнологичной промышленности, именно поэтому она и является родоначальником передовых образовательных инициатив.



В текущем году организаторами лагеря являются компания «Олимп науки» и Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIMP). За семь лет в проекте «ФИЛИН» приняли участие более 500 студентов из вузов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Армении. Каждый год проводится более сорока профильных семинаров, лекций и тренингов, на которые приглашаются представители отечественных и зарубежных компаний, иностранных производителей, сотрудники регуляторных ведомств и университетов, эксперты и лидеры отрасли.



Участники нынешней смены уже посетили Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова, предприятия «Тева» и «Р-Фарм».



– Мы заинтересованы в привлечении на наши производства молодых специалистов. Сегодня студенты из 24 отраслевых вузов страны посетили площадки «Р-Фарм». Некоторые из них будут здесь работать, – отметил генеральный директор предприятия Иван Парамонов.



Студенты, в свою очередь, подчеркнули, что участие в мероприятиях «ФИЛИНа» дает возможность получить знания от профессионалов фармацевтической отрасли, пройти стажировку на предприятиях и в перспективе трудоустроиться на них.