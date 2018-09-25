​В Правительстве Ярославской области с участием представителей других регионов обсудили вопросы сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.



– Задача по усилению мероприятий, направленных на сохранение памятников истории и культуры, обозначена губернатором Дмитрием Мироновым в числе приоритетных, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В этом году в данном направлении сделан ряд серьезных шагов. Главное – полностью перестроена система охраны таких объектов начиная с их выявления и учета и заканчивая осуществлением контроля за проводимыми на памятниках работами. Почти в три раза увеличилось количество выявленных объектов культурного наследия.



В первом полугодии 2018 года региональным департаментом охраны объектов культурного наследия проведено 237 мероприятий по контролю за состоянием памятников, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Выдано 42 предписания об устранении нарушений, приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности. Сумма взысканных судами за полгода штрафов составила более 600 тысяч рублей. Также усилена работа по профилактике правонарушений.



– Большим подспорьем в контроле за сохранением и использованием объектов культурного наследия станут созданные в этом году научно-методический совет и институт общественных инспекторов, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Ярославская область является первопроходцем в создании института общественных инспекторов при органе охраны памятников в России. Они станут нашими «глазами» и будут сообщать о нарушениях, а мы, в свою очередь, оперативно реагировать для предотвращения уничтожения памятников истории и культуры.



Кроме того, на территории региона активизирована инвентаризация объектов культурного наследия. Причем в этот процесс вовлечены сегодня все муниципальные образования и городские округа. Также усилена работа по утверждению границ объектов культурного наследия.