​Началась разработка историко-культурного опорного плана Ярославской области. Это специализированный информационный ресурс, отображающий корректную информацию по всем объектам культурного наследия, включенным в реестр, а также выявленным объектам, их территориям, предметам и зонам охраны.



Сегодня проект обсудили на заседании коллегии департамента охраны объектов культурного наследия.



– Нашим департаментом подготовлено техническое задание и совместно с департаментами информатизации и связи и имущественных и земельных отношений прорабатывается вопрос создания программного продукта, а также этапы его внедрения, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Наличие такого ресурса позволит всем заинтересованным сторонам оперативно получать выписки с полной информацией по обременениям на запрашиваемой территории. При разработке данного программного продукта будет обеспечена полная интеграция с данными Росреестра.



Большим подспорьем в создании историко-культурного опорного плана станет проводимая в регионе инвентаризация объектов культурного наследия. В результате будут уточнены данные по объектам в части правообладателей и адресов. Эту информацию департамент использует при создании нового программного продукта.



Справка



На территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия. Из них 827 – федерального значения, включая объекты археологии, 628 – регионального, 66 – местного (муниципального). Остальные – выявленные объекты культурного наследия, включая объекты археологии.