​«Здоровье будущих педагогов – здоровье школьников!» – проект с таким названием сегодня запущен в областном центре. По сути, он продолжает масштабное мероприятие «Здоровая Ярославия», которое реализовывалось летом в муниципальных районах в рамках стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года «10 точек роста». Теперь медики областного госпиталя ветеранов еженедельно до марта следующего года будут выезжать на факультеты педагогического университета. Специалисты проведут комплексное обследование студентов по 12 параметрам здоровья.



– Главные задачи проекта: сформировать благоприятную среду для здорового образа жизни, поменять психологию, в том числе и молодежи, в сторону ответственного отношения к своему самочувствию, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Задача, которую поставил наш Президент Владимир Путин, – войти в клуб стран 80+, и начинать путь к здоровому долголетию необходимо как можно раньше.



Планируется, что в ходе реализации нового проекта специалисты центра здоровья обследуют около трех тысяч студентов.



– Здоровый регион начинается со здоровой молодежи, – подчеркнул главный врач областного госпиталя ветеранов Михаил Осипов. – Заботиться о своем здоровье, сохранять и укреплять его необходимо с ранних лет. Занятия спортом, отсутствие вредных привычек, правильное питание и медицинский контроль за основными параметрами здоровья – вот те несложные правила, которые помогут молодым людям быть красивыми, успешными, активными, жить долго и счастливо.



Обследования будут проводиться каждый вторник и четверг с 10 часов с охватом около 60 человек в день.



– Я думаю, что проект, стартовавший в педагогическом университете, будет продолжен и в других вузах нашего региона, – отметил член Совета Федерации Игорь Каграманян. – Наша задача – чтобы новое поколение, будущие педагоги, инженеры, учителя и медики, было здоровым.