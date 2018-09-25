|Ярославское предприятие «Химический завод «Луч» заняло первое место в конкурсе-рейтинге российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства», организованном Минпромторгом РФ.
– Завод «Луч» – ведущий производитель товаров для детского творчества, выпускающий высококачественную и конкурентоспособную продукцию, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Он не единожды становился лидером отраслевых рейтингов. Так, в 2017 году признан в регионе лучшим предприятием химической и нефтехимической промышленности. Победа в конкурсе в очередной раз подтвердила высокий производственный уровень завода.
Предприятие, основанное в 1970 году, является ведущим производителем канцелярской продукции для детского творчества. Высокотехнологичное оборудование, экологически чистое сырье и жесткая система контроля качества позволяют выпускать товары, соответствующие международным стандартам безопасности. Центральная заводская лаборатория занимается уникальными разработками рецептур перспективной продукции.
Компания является активным и постоянным участником международных и региональных выставок, творческих фестивалей, тематических форумов, не раз становилась лауреатом в конкурсе «100 лучших товаров России», победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие Ярославской области».
Фото сайта предприятия
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