|В Ярославской области сохраняются меры социальной поддержки для ряда льготных категорий граждан. Это прописано в утвержденном сегодня на заседании Ярославской областной Думы законе «О временных мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста». В следующем году женщинам начиная с 55 лет и мужчинам с 60 лет, независимо от назначения пенсии, будут предоставлены все льготы, положенные в соответствии с «Социальным кодексом Ярославской области».
– Правительство региона поддержало данный законопроект. Он касается около 16 тысяч человек, – сообщил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Эти средства уже были заложены в бюджет до 2020 года в соответствии с действующим законодательством.
Документом предусмотрены льготы по оплате ЖКУ, проезда в транспорте, ежемесячные денежные выплаты. Они будут предоставляться до 2023 года – до завершения переходного периода пенсионных преобразований.
Напомним, с предложением о сохранении региональных мер социальной поддержки людям, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время, выступил Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны.
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