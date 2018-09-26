​С 1 октября жители региона будут оплачивать вывоз мусора как отдельную коммунальную услугу – ранее она входила в строку «Содержание жилого помещения». Управляющие компании обязаны исключить возможность начисления населению двойных платежей. Этот вопрос по поручению Правительства области должен быть взят на контроль органами местного самоуправления.



В случае если оплата будет производиться через управляющую компанию, в квитанциях за квартиру появится соответствующая новая строка. Если договор о вывозе ТКО заключен непосредственно с региональным оператором, на эту услугу будут отдельные квитанции.



– Средства за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будут направлены на создание современной системы сбора и вывоза мусора, установку и замену контейнеров, обновление парка специализированной техники, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Также планируется создание объектов обращения с отходами – сортировочных и перегрузочных станций. Данные мероприятия позволят повысить уровень экологической безопасности в нашем регионе.



Стоимость услуги по вывозу ТКО будет рассчитана по специальной формуле исходя из значений единого тарифа регионального оператора и норматива накопления отходов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ООО «Хартия»: http://yaroslavl.hartiya.com.



В случае двойного начисления платы за услугу по сбору, вывозу и утилизации отходов граждане могут обратиться с жалобой в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области. Его специалисты проведут проверку и примут необходимые меры. Управляющим компаниям, допустившим подобные нарушения, грозит штраф от 150 до 250 тысяч рублей.



Телефон горячей линии департамента госжилнадзора: (4852) 78-56-52.