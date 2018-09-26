​В селе Климатино Угличского района проводится комплексная биологическая реабилитация пруда с помощью водоросли хлорелла. За три недели реализации проекта вода уже стала более прозрачной, постепенно исчезает ряска.



На первом этапе в начале сентября ярославская компания «Макрос» ввела 50 литров суспензии хлореллы в водоем. Сейчас ведется мониторинг ее приживаемости, берутся пробы воды для лабораторного анализа.



– Внедрение инноваций в нашу обычную жизнь – непростая, но очень важная задача, – отметила директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Инновационные проекты ярославских предпринимателей применяются в различных отраслях, в том числе в рамках реализации концепции новой экологической политики, формируемой по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. После того как эффективность хлореллы будет подтверждена на практике, ее можно будет использовать по всей области. В том числе на вооружение изобретение смогут взять и промышленные предприятия.



Использование биотехнологии на основе зеленой микроводоросли хлореллы позволяет значительно снизить уровень загрязнения водоемов и улучшить свойства воды. Хлорелла активно уничтожает патогенные организмы, так как у нее нет бактерий-спутников, и в процессе ее жизнедеятельности болезнетворные бактерии погибают. За несколько дней хлорелла занимает свое место в экосистеме водоема, насыщая его кислородом и удаляя излишки углекислого газа, органических и неорганических веществ. Ожидается, что благодаря этому весной в пруду в Климатине не будет происходить массового развития сине-зеленых водорослей (цианобактерий), и жители поселка смогут купаться, не опасаясь за свое здоровье.



Метод очищения хлореллой не имеет экономической альтернативы, так как затраты на его осуществление в десятки раз ниже любого другого способа борьбы с цветением водоемов. Кроме того, технология применима для любого пресноводного водохранилища. Так, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, имеющие в своем ведении пруды-отстойники, могут решить проблему сточных вод.



– Использование хлореллы даст возможность с наименьшими затратами и без обустройства дополнительных механизмов очищать сточные воды до того уровня, который позволит использовать их в дальнейшем, – подчеркнул заместитель генерального директора по производству и развитию компании-производителя Сергей Попов.



Выйти на новых заказчиков компании сейчас помогает региональная Корпорация развития МСП, созданная при Правительстве Ярославской области. Эта разработка будет представлена на выставке инновационных проектов в рамках Дня промышленности 2 октября.