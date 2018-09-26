​Продолжается модернизация Южной водопроводной станции Ярославля, обеспечивающей питьевой водой жителей Красноперекопского и части Фрунзенского района города.



Объект работает с 1964 года. Ежесуточно населению отсюда поступает 45 тысяч кубометров питьевой воды. Для улучшения качества ее очистки проводится реконструкция камеры реакции и отстойника №3. Для бесперебойной и безаварийной работы сетей и насосной станции организована замена запорной арматуры и трубопроводов. Кроме того, для поддержания в автоматическом режиме заданного давления в городской распределительной сети установлено высокотехнологичное современное оборудование.



– Мероприятия, запланированные на 2018 год, носят глобальный характер и будут выполнены в установленный срок в полном объеме, – подчеркнул генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко. – Глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу обеспечить население качественной питьевой водой. Для этого наше предприятие проводит модернизацию и реконструкцию очистных сооружений водоподготовки.



Как отметила заместитель начальника Южной водопроводной станции Светлана Юнок, большинство серьезных технических решений было отработано без остановки очистных сооружений и ограничения подачи питьевой воды в городскую распределительную сеть. На это пришлось пойти только в августе, когда за одну ночь были заменены 19 задвижек. Тогда полностью остановили станцию водоподготовки, произвели слив основных водоводов, демонтировали старую запорную арматуру, смонтировали новую, опрессовали и промыли сети.



Благодаря слаженной работе специалистов АО «Ярославльводоканал» запустить станцию и подать воду в дома удалось раньше планового срока.



Справка



В соответствии с областным законом о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения все водохозяйство региона с 1 января 2019 года будет разделено на северный и южный участки. Опорным у северного станет Рыбинский водоканал, а у южного – Ярославский водоканал.



Решение о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень направлено на выполнение регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая Волга».