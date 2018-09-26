26 сентября на заседании Правительства Ярославской области подвели промежуточные итоги уборочной кампании.



– Основные полевые работы близки к завершению, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – И уже можно с уверенностью говорить, что сельскохозяйственный год мы закончим с хорошими результатами. Практически все показатели значительно выше прошлогодних.



Сейчас регион занимает 2-е место в ЦФО по урожайности овощей и 4-е место по урожайности картофеля. Его валовый сбор составил 60 тысяч тонн. Урожайность – 267,3 центнера с гектара, что на 39 процентов больше, чем в 2017 году. Урожайность овощных культур выросла на 15 процентов – до 311 центнеров с гектара. Валовый сбор – 10,8 тысячи тонн.



К уборке раннего картофеля, овощей, а также зерновых культур сельхозтоваропроизводители приступили на 16 дней раньше, чем в прошлом году. На сегодняшний день валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 74,4 тысячи тонн. Первое место по их заготовке занимает Ярославский район.



По сравнению с прошлым годом почти в два раза выросла урожайность зеленого горошка. Она составила 31,4 центнера с гектара.



Лен-долгунец убран на 2,45 тысячи гектаров, это 97 процентов всей площади. И здесь тоже намечается тенденция к росту урожайности.



– Впервые за семь лет регион прекратил снижение по посевным площадям льна-долгунца, – сообщил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Вишневский. – В 2018 году мы увеличили их на 3 процента.



К 20 октября сельхозпредприятия планируют завершить кормозаготовительную кампанию. На сегодняшний день запасено 730 тысяч тонн силосной массы, 177,4 тысячи тонн сенажа, 84 тысячи тонн сена и 18,2 тысячи тонн зерносенажа. Сейчас на одну условную голову скота приходится 30,1 центнера кормовых единиц при плане 30,2 центнера.



Также в регионе проведен сев озимых культур на площади 8,1 тысячи гектаров. Это на 24 процента больше, чем в 2017 году.



– В рамках агротехнологического эксперимента, направленного на снижение себестоимости зерна, с осени текущего года СПК «Курдумовский» применил органическое удобрение гумат на озимой пшенице, – рассказал Евгений Вишневский. – Действие препарата должно увеличить зимостойкость культуры и способствовать двукратному снижению объемов применения средств защиты растений.



Успех уборочной кампании зависит не только от погодных условий, но и от господдержки. В этом году сельхозпроизводители региона получили 168,5 миллиона рублей из областного бюджета и 94,8 миллиона из федерального. Это на 41,9 процента больше уровня 2017 года. Средства пошли на качественный посевной материал, удобрения, ГСМ и технику.



– Хочу поблагодарить губернатора и Правительство Ярославской области за поддержку сельскохозяйственной отрасли на местном и федеральном уровне, – сказал выступивший на заседании генеральный директор ОАО «Лен» Герасим Васильев. – Погектарная поддержка была переведена предприятиям до 1 марта, что позволило качественно и своевременно провести полевые работы. Зная ситуацию в стране, могу сказать, что это было сделано в единицах лучших областей.