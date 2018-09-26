​Строительство ряда крупных спортивных объектов обсудили на заседании Правительства Ярославской области 26 сентября.



– Развитие физической культуры и спорта – одна из стратегических задач, от решения которой напрямую зависит уровень здоровья жителей региона, и в первую очередь – молодежи, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Немало сделано за два последних года при помощи наших стратегических партнеров – компаний «Газпром» и «Ростех». И сейчас по программе «Газпром – детям» строятся пять крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. Реконструкция ряда важных объектов идет за счет трансфертов из федерального бюджета, полученных в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области». Поэтому особенно важно, чтобы все выделенные средства расходовались строго по назначению, а объекты сдавались в намеченные сроки.



В рамках реализации программы «Газпром – детям» три физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в Ярославле, по одному в Угличе, Переславле-Залесском и Семибратове. В Рыбинском районе в прошлом году началась реализация проекта строительства регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. Завершение работ запланировано на декабрь этого года.



В числе новых проектов – создание в областном центре крытого экстрим-парка. Эта работа ведется при поддержке губернатора и с учетом предложений представителей различных уличных видов спорта. Открытие такого объекта позволит ярославцам круглогодично заниматься скейтбордингом, велотриалом, роллер-спортом, унициклами, паркуром.



Проект реализуется на территории завода «Красный маяк», расположенного в центральной части Ярославля. Площадь экстрим-парка – более 800 квадратных метров, что делает его уникальным среди аналогов. Планируется, что новый спортивный центр начнет работать уже в конце этого года.



Еще один объект, работы на котором близки к завершению, – бассейн в поселке Пречистое Первомайского района. Уже возведены фундамент, стены и крыша объекта, частично выполнено остекление, смонтированы все внешние коммуникации, ведется подготовка территории под укладку асфальтового покрытия и благоустройство. Завершить работы планируется в начале следующего года.



Как сообщил директор департамента строительства Виктор Неженец, с 2014 по 2016 год в муниципальных образованиях создано восемь крупных спортивных объектов и 100 спортплощадок.



Также за последнее время проведена реконструкция тренировочных площадок на стадионах «Шинник» и «Славнефть». В областную собственность приобретен расположенный в Заволжском районе Ярославля физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. На его базе теперь функционирует спортивно-адаптивная школа.



В прошлом году по программе «Газпром – детям» в регионе обустроено 20 пришкольных стадионов с футбольными полями, баскетбольными и волейбольными площадками, беговыми дорожками, тренажерными комплексами для сдачи нормативов ГТО. С привлечением средств госкорпорации «Ростех» оснащено 70 площадок для занятий воркаутом.