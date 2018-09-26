|С начала года более 13 тысяч жителей региона получили через портал госуслуг справки от отсутствии судимости. Такой документ, как правило, требуется при устройстве на работу.
– Через портал госуслуг заказать справку можно в любое время суток, – подчеркнул директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Для получения справки об отсутствии судимости в электронной форме от заявителя не требуется личное посещение ведомства, услуга предоставляется в электронном виде.
В случае обращения непосредственно в ведомство справку изготовят в установленный регламентом срок 30 дней. Через портал госуслуг ее можно получить в несколько раз быстрее. Срок подготовки документа в этом случае за счет автоматизации всех процессов в среднем не превышает 7 – 10 дней. Предоставляется эта госуслуга бесплатно.
Справка, заверенная электронной подписью сотрудника МВД России, придет в личный кабинет на портале госуслуг. Такой документ приравнивается к официальному на бумажном носителе и может быть представлен по месту требования. Кроме того, через портал госуслуг возможна его отправка на адрес электронной почты работодателя.
Отказ в трудоустройстве в связи с представлением справки об отсутствии судимости в электронной форме, а не на бумажном носителе неправомерен.
Справка
На данный момент на портале госуслуг зарегистрированы около 600 тысяч жителей Ярославской области. Чтобы воспользоваться ресурсом, необходимо пройти регистрацию в течение нескольких минут и подтвердить личность в любом пункте, список которых размещен на портале.
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вчера, 15:00
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