​В Ярославской области реализуется пилотный проект по мониторингу машин скорой помощи. Он стартовал в начале сентября и сейчас проходит тестирование.



– По сути, мы соединили две системы – нашу медицинскую информационную и ГЛОНАСС, – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. – В результате все данные, которые мы загружаем в медицинскую систему, тут же отображаются на специальном мониторе: мы видим количество машин скорой помощи на выезде, где какая бригада и какой специализации работает. Благодаря этому диспетчер, принимая вызов, может мгновенно отправить по адресу ближайшую машину.



Таким образом, весь процесс, от получения вызова в диспетчерской и до эвакуации больного в больницу, автоматизируется.



– В этом году была проведена модернизация системы мониторинга транспорта скорой медицинской помощи, – сообщил заместитель директора регионального департамента информатизации и связи Алексей Филиппов. – Это позволило выводить на экран диспетчера всю необходимую оперативную информацию о каждом вызове и о каждой бригаде в режиме реального времени. В этом режиме диспетчер видит местонахождение машины, статус и специализацию бригады.



Техническое новшество позволяет повысить оперативность и качество оказания скорой помощи за счет постоянного мониторинга местонахождения и направления движения бригад. Упрощается работа диспетчерских служб и медицинского персонала, а также контролируется качество оказания помощи, автоматически формируется отчетность о работе бригад.



– В день наши операторы, а их 9 человек, принимают около 600 вызовов, – сообщил главный врач станции скорой помощи Андрей Живой. – В период эпидемий количество вызовов увеличивается до тысячи. То есть каждую минуту мы принимаем звонок. Благодаря новой программе есть возможность получить электронное досье: посмотреть пик и профиль обращаемости населения за сутки. Только 30 процентов обращений имеют экстренный характер. Подавляющая часть – это те, когда пациент может и должен обращаться за помощью в поликлинику.



После того как новация будет полностью внедрена в Ярославле, аналогичными модулями оснастят станцию скорой помощи в Рыбинске и в муниципальных районах. Появится единая система по всему региону.



Реализация проекта финансируется за счет средств областного бюджета.