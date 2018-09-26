​В регионе начал работу Центр развития поставщиков. Его основные задачи: расширение рынка сбыта продукции ярославских предприятий и поиск новых клиентов для них, рост деловой активности на территории области, стимулирование модернизации, расширения производства и внедрения инновационных технологий.



– Это один из аспектов работы инвестиционного блока по увеличению доли закупок у ярославских предприятий и развитию кооперации, – рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – В большинстве своем предприятия региона производят высококачественную продукцию, но не всегда могут найти рынки сбыта. Один из возможных путей решения этой проблемы – участие в тендерах, и мы готовы нашим производителям в этом помочь.



Уже сейчас услугами центра пользуются 40 компаний: они получают рассылку с информацией о подходящих для них торгах и консультации специалистов по вопросам закупок, в том числе экстренную помощь на любом этапе. Кроме того, центр готов помогать предприятиям получать финансовую поддержку для участия в тендерах: банковскую гарантию и финансирование для покрытия кассовых разрывов по договорам с отсрочкой платежа.



В результате планируются увеличение количества компаний региона, которые реализуют свои товары и услуги через тендеры, установление кооперационных связей между малыми, средними и крупными государственными и частными заказчиками, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и профессионального уровня сотрудников тендерных отделов предприятий.



Получить информацию о работе центра можно на Дне промышленности Ярославской области, где один из круглых столов будет посвящен теме увеличения доли закупок у малого и среднего бизнеса.