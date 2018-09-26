26 сентября в КСК «Вознесенский» в Ярославле открылся II Всероссийский турнир на Кубок губернатора Ярославской области. Участие в торжественной церемонии приняли глава региона Дмитрий Миронов, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, олимпийские чемпионы Олег Григорьев и Шамиль Сабиров.



– Бокс – это вид спорта, который воспитывает сильных людей, – сказал Дмитрий Миронов, приветствуя участников турнира. – Он учит смело смотреть в глаза сопернику, не уклоняться от борьбы, упорно работать для достижения поставленной цели. Эти качества нужны не только на ринге, но и в жизни. И очень хорошо, что все больше детей и подростков хотят заниматься боксом.



Дмитрий Миронов отметил, что Правительство Ярославской области многое делает для развития этого вида спорта. Создаются условия для открытия новых секций, вводятся спортивные объекты. Только летом этого года в муниципальных районах открыто четыре специализированных зала. Объекты профинансированы из местных бюджетов, за счет средств спонсоров и Всероссийской федерации бокса.



Также в регионе ведется подготовка квалифицированных тренеров. Общее число спортсменов, занимающихся боксом, составляет почти 2,5 тысячи человек.



Торжественную часть мероприятия продолжил парад участников. Затем состоялись три поединка. На ринг вышли члены сборной команды Ярославской области по боксу Алексей Жуков, Евгений Монин и Вартан Кешишян.



Соревнования будут проходить до 29 сентября. В них примут участие сборные команды городов Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. Победителям турнира будет присвоено звание «Мастер спорта России».



Справка



Впервые Всероссийский турнир по боксу на Кубок губернатора области был организован в Ярославле в 2017 году. В церемонии открытия соревнований принимал участие олимпийский чемпион Александр Поветкин.



Организаторами выступают Федерация бокса России, региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля, ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области».



Цель соревнований – популяризация бокса и здорового образа жизни в регионе, укрепление позиций и повышение престижа ярославского бокса на российской арене.