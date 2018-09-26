​В Данилове с 25 по 30 сентября проходит II театральный фестиваль памяти уроженца Ярославской земли, выдающегося режиссера, актера, педагога, народного артиста Российской Федерации Юрия Любимова.



В программе, открывшейся постановкой «Слон» Ярославского государственного театрального института, примут участие шесть коллективов. В их числе – детская студия «Галчонок», юные актеры которой вместе с сотрудниками местного краеведческого музея проведут экскурсию по любимовским местам района.



Вологодский камерный театр покажет постановку по мотивам повести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», Рыбинский драматический театр – «Варшавскую мелодию» по пьесе Л. Зорина, тутаевский народный театр «Левый берег» – притчу «Марьино поле».



Завершится фестиваль 30 сентября, в день рождения Юрия Любимова, спектаклем «Собака» даниловского народного театра «Диодор» – коллектива, который в 2011 году по приглашению народного артиста играл в Театре на Таганке мольеровского «Тартюфа».



Фестиваль «Рассказы старого трепача», получивший название по одноименной автобиографической книге Любимова, впервые проведен в Данилове в прошлом году, когда со дня рождения мастера исполнилось 100 лет.