|В Данилове с 25 по 30 сентября проходит II театральный фестиваль памяти уроженца Ярославской земли, выдающегося режиссера, актера, педагога, народного артиста Российской Федерации Юрия Любимова.
В программе, открывшейся постановкой «Слон» Ярославского государственного театрального института, примут участие шесть коллективов. В их числе – детская студия «Галчонок», юные актеры которой вместе с сотрудниками местного краеведческого музея проведут экскурсию по любимовским местам района.
Вологодский камерный театр покажет постановку по мотивам повести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», Рыбинский драматический театр – «Варшавскую мелодию» по пьесе Л. Зорина, тутаевский народный театр «Левый берег» – притчу «Марьино поле».
Завершится фестиваль 30 сентября, в день рождения Юрия Любимова, спектаклем «Собака» даниловского народного театра «Диодор» – коллектива, который в 2011 году по приглашению народного артиста играл в Театре на Таганке мольеровского «Тартюфа».
Фестиваль «Рассказы старого трепача», получивший название по одноименной автобиографической книге Любимова, впервые проведен в Данилове в прошлом году, когда со дня рождения мастера исполнилось 100 лет.
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вчера, 18:00
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